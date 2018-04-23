Meclis'te 23 Nisan özel oturumunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "24 Haziran'da yapacağımız seçimlerde görev süresini dolduracak milletvekillerinin torunlarımıza bırakacağı en güzel miras 15 Temmuz darbe girişimine karşı topyekun direnmektir. Bu kutsal çatı altında arkadaşlarımız darbecilere direnmiş vatandaşlarımıza da moral vermiştir. O gece TBMM’de bulunan 107 milletvekili arkadaşımı bir kez daha yürekten kutluyorum. 15 Temmuz'da darbecilerin başarısız kalmasıyla kahraman sıfatını hak eden milletvekillerimizin bazıları üzülerek söylüyorum ki 20 Temmuz darbesiyle TBMM’nin yetkilerini devretmişlerdir. Sizin çocuklarınıza bırakacağınız tek adam rejimi kurma mirası vardır ki üzülerek söylüyorum bu kötü bir mirastır. 20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyorum" diye kaydetti.



Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından Meclis'te tansiyon yükseldi, tartışma çıktı.



Konuşması Meclis Başkanı tarafından birkaç kez kesilen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"Güçler ayrılığının olmadığı bir ülkede seçimlerin bir anlamı vardır: Sandıktan çıkarım istediğimi yaparım. Biz bunu kabul etmiyoruz. Üzülerek ifade etmeliyim ki, bugün hükümet edenler bırakın millete hesap vermeyi yasamanın asli unsuru olan milletvekillerinin soru önergelerine bile cevap vermemektedirler. Bu, yürütme organının, yasama organını tanımaması demektir. Bu bayram gününde bu gerçekleri bu çarının altına dile getirmek benim borcumdur."



