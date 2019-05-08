CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili "O Ak Parti'den oy kapma telaşında. Onun amacı başka, seçimler filan değil onun amacı." ifadelerini kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesinin ardından partisinin yetkili kurullarıyla arka arkaya olağanüstü toplantılar düzenleyerek, izlenecek yol haritası konusunda görüşleri aldı



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulundu.



Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili "O Ak Parti'den oy kapma telaşında. Onun amacı başka, seçimler filan değil onun amacı." ifadelerini kullandı



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret ederek, seçim sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunacağını anlatan Kılıçaroğlu, "Biz zaten buna 'millet ittifakı' dedik. Demokrat Parti de dahil olmak üzere.. Biz zaten Ekrem beyi (İmamoğlu) CHP'nin adayı olarak göstermedik, millet ittifakının adayı diye lanse ettik. Saadet aday gösterdi ona da saygı gösterdik, çünkü ittifakı öngören bir yasal düzenleme yok yerel seçimlerde. Ama partiler aday göstermeyerek karşılıklı destek verebiliyor" dedi.



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