Kılıçdaroğlu - Özel ekibi görüşecek! Temsilciler belli oldu

Son dakika haberi... Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyetleri saat 14.00'te bir araya gelecek.

Sözcü’nün haberine göre görüşmenin ana gündem maddelerinin, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine yönelik yaşanan olaylar ve "kurultay tarihi" olması bekleniyor.

Toplantıda Özgür Özel'i temsilen Suat Özçağdaş ve Murat Emir; Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsilen ise Orhan Sarıbal ve Mahir Polat yer alacak.