CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay için gerekli imzaların toplanması sürecinde sona yaklaşılırken partide değişim olacağını açıkladı. Kulislere göre Kılıçdaroğlu Ağustos ayında A takımında değişikliğe gidecek. Bu arada parti içi muhalefet de imza toplamaya devam ediyor.

Olağanüstü kurultay tartışmalarının yaşandığı CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu değişim açıklaması yaptı.



Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "değişim için kimsenin endişe duymasın" dedi.



CHP kulislerinden edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu 17 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gidecek. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamayı olağanüstü kurultay için gerekli 625 imzanın toplanması sürecinde sona yaklaşılırken yapması dikkat çekti.



Bu arada parti içi muhalefet 618 imzaya ulaştığını savundu. İmza toplama işlemleri ise parti tüzüğüne göre 30 Temmuz'da sona erecek.



Kılıçdaroğlu, grup konuşmasında ise FETÖ suçlamasıyla cezaevinde bulunan bazı isimlere sahip çıktı.



Kılıçdaroğlu, Ece Sevim Öztürk'ün FETÖ'ye yardım ettiği iddiasıyla tutuklanmasına da tepki gösterdi.



Öztürk, gözaltına alındığında verdiği ifadesinde "Darbe girişiminde Perinçek grubunun dahline ilişkin araştırmalar yapmaktayım” demişti.



ulusal.com.tr



