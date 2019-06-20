CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NATO'dan ayrılma konusuna ilişkin, "Pire için yorgan yakılmaz" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı.



Kılıçdaroğlu şunları söyledi:



İMAMOĞLU-KÜÇÜKKAYA GÖRÜŞMESİ



"Bildiğim kadarıyla İsmail bey, iki tarafla da görüşeceğini söylemişti. (Görüntülerin sızması) Bu demokrasi açısından vahim bir şey. Birincisi otel yöneticileri siyasi iktidara hizmet eder konumdalar. İkincisi devletin istihbarat kanallarından bir kısmının siyasal iktidara çalışmış olması. İki tarafla da görüşmüş, tek tarafla görüşmüş olsa etik değildir diyebilirdim. Dolayısıyla ahlaki olan, bu tartışmanın kamuoyu önünde olmasıdır. Ahlaki olmayan ise telefon ve yüz yüze yapılan görüşmelerin gizli bir görüşme yapılıyor gibi; otelden alınan kameralarla devletin istihbarat örgütünün bir bölümünün siyasal iktidara hizmet etmesi."



ORDU VALİSİ İLE VIP TARTIŞMASI



"Vali daha VIP’in kapısında bir uyarı yapsaydı bu iş baştan çözülürdü. Kimse de ısrarcı olmazdı. Yarısını geçirip yarısını geçirmemek, bu vali tarafından yapılan bir kumpas aslında. Devletin değil iktidarın valisi. Binali Bey giderken bırakın VIP, apronda bile uğurlama ekipleri var."



ERKEN SEÇİM



"Türkiye’nin ciddi sorunları var. Halk da seçimden bıktı. Bu seçim de gereksizdi. Bir erken seçimi Türkiye açısından doğru bulmuyorum."



ABD’YLE S-400 KRİZİ



"Türkiye bölgenin en güçlü devleti olarak hava savunma sistemini güçlendirmek zorundadır. Bu S-400’le mi olur, başka bir şey mi olur ama Türkiye endişe taşımayacak şekilde kendisini güçlendirmek zorunda. Türkiye, Avrupa Parlamentosu, AB’de, NATO ittifakında kendi gücünü hissettirebilir. Kararlar da oybirliği ile alınır. Pireye kızıp yorgan yakmaya gerek yok."



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