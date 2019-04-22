CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya ilişkin "Emni̇yet Genel Müdürü geldi̇ 'Kamuflaj i̇le çıkartalım" dedi̇. Kabul etmedi̇m. 'Nasıl geldi̇ysem öyle çıkacağım, ne demek kamuflaj. Ben suçlu muyum'" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara Çubuk'ta kendisine düzenlenen saldırıdan sonra ilk kez bir detayı açıkladı.



Kılıçdaroğlu, Emniyet Genel Müdürü'nün evden "Kamuflaj ile çıkartalım" önerisini kabul etmediğini belirtti.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Nasıl geldiysem öyle çıkacağım. Ne demek kamuflaj. Ben suçlu muyum?" dediğini aktardı.



Saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:



"Planlanan bi̇r saldırıydı, güvenli̇k önlemleri̇ yetersi̇zdi̇.



Evden çıkarılmamız neden bi̇r buçuk saat sürdü? Üsteli̇k orada bakanlar, komutanlar varken...



Evdeki̇ler 'Evi̇mi̇z yakılır' korkusu yaşadı. Nazi̇k davrandılar. Çay demledi̇ler ama i̇çemedi̇m çıkmam gerekti.



Hulusi̇ Akar'a sormak lazım i̇fadeleri̇ni̇. O atmosferde mi̇ söyledi̇, ne demek i̇stedi̇, bi̇lemi̇yorum.



Emni̇yet Genel Müdürü geldi̇ 'Kamuflaj i̇le çıkartalım" dedi̇. Kabul etmedi̇m. 'Nasıl geldi̇ysem öyle çıkacağım, ne demek kamuflaj. Ben suçlu muyum'



Amacın CHP'yi̇ sokağa dökmek olduğunu düşünüyorum. Sağduyulu olmak lazım."



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