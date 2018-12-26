CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı grup toplantısında Said-i Nursi'yi savunan sözler söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'dan geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında cumhuriyet düşmanı Said-i Nursi'yi savunan sözler söyledi.



Kemal Kılıçdaroğlu, Said-i Nursi'nin kitaplarının yasaklanmaması için Anayasa Mahkemesi'ne gittiklerini belirterek "Senin gibi bir zorbanın seçilmesi için Anayasa değişikliğine 'evet' dedik biz sen bunu bile bilmiyorsun. Bizim demokarasi anlaşımız demokratik kültürümüz farklı. Biz, bizim gibi düşünmeyenlerinde özgürce konuşmalarını yazmalarını isteriz. Sen Said-i Nursi'nin kitaplarını yasakladın biz o kitapların yasaklanmaması için Anayasa Mahkemesi'ne gittik kitaplar yasaklanmamalıdır diye. sen geldin kitaplara ağır vergiler getiriyorsun. Millet okumasın diye." dedi.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına twitterdan tepki gösterdi.



"CHP Genel Başkanı tescilli Atatürk düşmanını savunuyor" diyen Reyhan, şu ifadeleri kullandı:



Artık şaşırmazsınız ama yine de tarihe not düşmek için buraya koyalım. Atatürkümüzün kurduğu CHP'nin Genel Başkanı tescilli Atatürk düşmanı Said-i Nursi'yi nasıl savunuyor. (Dün) Onun için AYM'ye bile başvuruyor. "CHP Atatürk'ün partisi" Geçiniz efendim. Yeni şarkıya geçiniz.