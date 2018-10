CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin grup toplantısında konuşuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları özetle şöyle:



Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim. Bu ülkede CHP olduğu sürece hiç kimse bir gelecek endişesine kapılmasın. Hep beraber hangi görüştn olursa olsun Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız.



Suriye'ye girme dedik. yanlış yapıyorsun dedik, akan kan müslüman kanıdır dedik bizi dinlemedi bildiğimi okurum dedi. Şimdi ülkemizde 4 milyon Suriyeli var. Özellikle AKP'li vatandaşlarımıza soruyorum, Suriyelilerden memnun musunuz?



Buradan tüm partilerin genel başkanlarına sesleniyorum. Sağlıkta şiddete son vermek istiyorsak el birliği yapalım. Bu işin partiyle ilgisi yok.



Yalan konusuna değinelim biraz. Yalan bütün inançlarda günahtır. Özellikle ülke yönetme pozisyonundaki kişilerin halka yalan söylemesi çk daha bir ayıptır günahın ötesinde. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle der, "yalandan sakının çünkü yalanla günah yan yanadır ve sizi cehenneme götürür"



Gazi üniversitesinin belgesini açıkladık, beyefendi rahatsız olmuş. Bana diyor ki "yalan olur da böylesi olur mu" diyerek beni suçluyor. Şunu söylemek isterim. Bir belge nüme geldiğinde hemen o belgeye sarılmam. Önce araştırırım doğru mu değil mi ondan sonra açıklarım, benim huyum da ahlakım da inancım da topluma saygım da böyle.



Eğer bu belgeler yalansa, bu belgelerin altına iğmza atanları görevden alın. Ama bu meydanı bulmuş ya alkışta var, ağzına geleni söylüyor. Onun için yalan söylemek her sabah kahvaltı yapmak gibi birşey.



Güç ve yetkiler tek merkezde toplanmaz. Yasama, yargı, yürütme olur. Kuruluşları olur, bütün bunlar güç ve yetkinin dağılımıdır. Uçan kuşun bile bir dengesi vardır tek kanatlı kuş uçmaz. Ama Türkiye'de denge yok. Sarayın maliyetini bilen var mı ? Yok. Kimin parasıyla yapıldı? Vatandaşın parasıyla. Ama kimse bilmiyor. Devlet vatandaşının can ve mal güvenliğini sağlamak zorundadır.



Eğer devlet vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayamıyorsa, baskıcı bir devlete dönüşür. O zaman devlet hukuk devleti olmaktan çıkar, organize suç örgütü olur. Devleti yöntenler yanlış olmadığı sürece başkasının işine karışmamalıdır. Bu papaz işi var ya, Türkiye'nin nasılyönetildiğine bakın. Papaz casus, ajan, terörist dediler. Şimdi Brunson'un Türkyie cephesine bakıyoruz, ne oldu? 11 Ocak'ta Erdoğan diyorki, "Bu fakir bu görevde olduğu sürece bu teröristi alamazsın" Brunson şu an nerede? 11 Ağustos'ta "Tehdit ediyor yarın saat 18:00'e kadar göndereceksiniz. Burası çatladıkapı ülkesi mi? Burası Türkiye Türkiye!" Ee ne oldu? Brunson'u gönderdin. Senin sayende oldu bunlar. Polis Akademisi'nde "ver papazı al papazı" diyor. Bizdeki gitti neyle? Özel uçakla gitti. Utanmasalar devlet töreniyle göndereceklerdi. Ne oldu da verdin? Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onuru ve şerefiyle nasıl oynarsın?