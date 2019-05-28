CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika'nın terör koridorunu kesen Türkiye'yi Ortadoğu bataklığına saplanmakla suçladı. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Ne işin var senin orada?" dedi. Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan bir diğer isim ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Akşener'in gündeminde İstanbul seçimleri vardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika'nın terör koridorunu kesen Türk Ordusu'nun terörle mücadelesini hedef aldı. Türkiye'yi Ortadoğu bataklığına saplanmakla suçladı.



Türk Ordusu Suriye'ye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarını düzenleyerek girmiş, terör örgütleri IŞİD ile PKK/PYD'ye ağır bir darbe indirmişti.



Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün gazeteci yapılanması içinde olan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın cezaevinde olmasına da tepki gösterdi.



Partisinin grup toplantısında konuşan bir diğer lider ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Akşener, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin yazdığı gerekçeli kararı eleştirdi.



Öte yandan, iki lider de grup toplantılarında Hakurk'taki PKK varlığını hedef alan Pençe Operasyonu'na değinmedi.





ulusal.com.tr