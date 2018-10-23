CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşma yapıyor.

Cinayeti işlediği düşünülen 15 kişi Suudi Arabistana gitti diyor. Katiller herkesin gözünün önünde Türkiyede özel uçaklara ve normal uçaklara binerek gidiyor.

Türkiye cumhuriyeti devleti bir çadır devletine dönmüş durumda. Bugün onlar İstanbulda yargılansın diyor katiller zaten senin ülkenden ellerini kollarını sallayarak gitti. 81 milyonun vicdanı adına sorduğum soruların cevabını istiyorum. Para yüzünden katilleri serbest bıraktılar. Bunlarının hiçbirinin yatacak yerleri yoktur.



Üniversiteler dünyanın her yerinde o ülkelerin onuru, gururudur.

2. Dünya Harbi'nden sonra Almanya yerle bir edilmiştir, Amerikalı general döner Alman generala şöyle söyler;

"Almanya yıkıldı taş taş üstünde kalmadı."

Alman general tarihi cevabı verir;

"Evet Almanya'da taş taş üstünde kalmadı ama üniversiteleri hala ayakta"der

Almanya bugün Avrupa Birliği nin sayılı ülkelerinden biri ama Türkiye tek adam döneminde üniversiteler hiçbirşey üretemedi.

Beyefendi siz hala sizi kandırıyorlar farkında mısınız? FETÖ sizi kandırdı o sizi kandırdı bu sizi kandırdı. Hatanız bir değil keşke hatanız bir olsa.



Bilim nedir üniversite nedir onmları bilmiyor. OHAL maduru akademisyenler var. OHAL komisyonuna başvuruyor. OHAL karar alıyoru görevine iade edilsin suöu yok diyor. Ama ne yapıyorlar? Görevine iade etmiyorlar ve Ankara İstanbul İzmir dışında bir ile göneriyorlar. Bugün hiçbir günahı olmayan akademisyen sürgüne tabi tutuluyor. Bunu acaba Erdoğan biliyor mu? Üniversiteleri ne hale getirdiğini biliyor mu ?



Erdoğan'ın üniversitesinin bir hocası şöyle diyor: "Ben okumamış cahil halkın ferasetine güveniyorum."





Bu kafa üniversite yönetimine getirildi. Sonra bu kafa YÖK denetim kurulu üyeliğine getirildi. Bir akademisyenin pasaportuna el konulup yurt ıdşına çıkış yasağı getiriliyorsa sen hangi yüzle diyeceksin benim ülkemde üniversiteler özerk diye? Eren Erdem neden içerde? Efendim yurtdışına kaçacakmış. 12 kişi yargılanıyor o davada sadece Eren Erdem tutuklu.



3. Havalimanında hak arayan işçiler hapiste. Yeni havalimanı CEO'su işçilerden özür diliyor, ama işçiler hapiste. Niçin? Hak aradıkları için. Ece Sevim Öztürk, Ahmet Altan, Nazlı ılıcak ve bir sürü gazeteci hapiste. Hepsi hak aradıkları için.



Türkiye iyi yönetilmiyor. Aslında Türkiye hiç yönetilmiyor. Türkiye savruluyor.



AKP iktiarı demek İşsizlik israf yoksulluk pahalılık demektir.



Devletin arsalarını fabrikalarını sattılar. Dünyanın vergisini topladılar ve Türkiye'yi batağın içine soktular. Şimdi tefecilere teslim oldular.



1433 temizlik işçisi alınacak İstanbul'da. Başvurup kura çekmeye hak kazananların sayısı 51767 kişi. bunların 2835'i ünivesite mezunu 3696'sı da yükseokul mezunu



Ankara'da da 40 temizlik işçisine ihtiyaç var. burada da 55538 kişi başvurmuş. Diyorum ya, AKP iktidarı yoksulluk işsizlik demektir.



AKP'ye oy veren kadın kardeşlerim, Sen çocuğunu senden daha iyi yaşasın diye üniversiteye gönderiyorsun. hangi anne çocuğunu üniversiteye temizlik yapsın diye gönderir? Senin çocuğunu temizlik işine mahkum edenlere oy verme kardeşim.



Tefecilere yuları kaptırdılar. Ne diyordu? "Borç alan emir alır" Emir alıyorlar.



Bütün bilgileri kamuoyuna açıklayacağız. Ve tüm bu belgeler devletin resmi belgelerine dayanarak açıklanmıştır.



Bakan Damat gayet memnun. %7.5 faizle "parayı bulduk" diyor.



10 yıllık devlet tahvili %5.2 ile satılabiliyordu. sonra 5 yıllık devlet tahvili %7.5'e çıktı. Yani yuları tefeciye kaptırdılar.



AKP millete değil tefeciye hizmet eden bir iktidardır.



Türkiye'yi bu tefecilerden kurtarmak bizim boynumuzun borcudur. Milletten vergi aldınız milleti borca batırdınız şimdi tefecilerden medet umuyorsunuz. Bu bütçe millete deli gömleği giydirmektir. Bu bütçeden milleti kurtarmak CHP'nin namus borcudur.



Hani traktörün mazotunu onlar koyacaktı. Malı tamamen götürdüler kardeşim sana birşey kalmadı. Öyle bir hale geldik ki öğrenciler pansiyonda kalacak zam yaptılar, ameliyatlar yapılamıyor.Ameliyatta evvel hasta yakınına git ameliyat eldiveni al diyorlar. Ülke bu hale geldi.

