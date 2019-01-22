CHP ile İyi Parti arasında yürütülen yerel seçim müzakerelerindeki tıkanıklığı aşmak için iki partinin genel başkanı bir araya geldi. Sürpriz bir görüşme yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in süreci tıkayan pürüzleri ortadan kaldırdığı belirtildi.

Akşener ile Kılıçdaroğlu bir kez daha bir araya geldi. İki parti arasında kriz yaratan başlıklar ele alındı.



CHP ile İyi Parti arasındaki yerel seçim pazarlıkları devam ediyor. 23 büyükşehir belediyesi ve pek çok il belediyesi için uzlaşma sağlayan iki partinin müzakereleri ilçe görüşmelerinde tıkandı.



İki parti heyetlerinin anlaşma sağlayamadığı yerler Ankara'nın Etimesgut, Muğla'nın Bodrum, Denizli'nin Pamukkale, Kocaeli'nin Çayırova ve Bursa'nın Osmangazi ilçesi oldu.



Tıkanıklık giderilemeyince devreye 21 Ocak Pazartesi günü genel başkanlar girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara'daki evine misafir oldu. Eşleriyle birlikte akşam yemeği yiyen liderlerin tıkanıklığı aştığı bildirildi.



İki liderin vardığı mutabakat kapsamında da parti kurmaylarının ittifak protokolünü güncelleyip bir iki gün içinde açıklama yapacağı öğrenildi.



Zirveye ilişkin ilk değerlendirme Akşener'den geldi.



Bu arada CHP'deki İzmir krizi de devam ediyor. İzmir adayının kim olacağı konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığına sıcak bakmaya başladığı iddia edildi.



Hem İzmir hem de İstanbul'un ilçe adayları için gözler 27 Ocak Pazar günü yapılacak Parti Meclisi toplantısına çevrildi.





ulusal.com.tr