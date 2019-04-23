CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na katıldığı şehit cenazesinde fiziki saldırıda bulunan Osman Sarıgün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde fiziki saldırıda bulunan ve ardından gözaltına alınan Osman Sarıgün, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



Çubuk'taki şehit cenazesinde yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Sarıgün, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çubuk Adliyesi'ne getirildi.



Savcı tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sarıgün, adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.



Saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınmıştı. 5'i adli kontrol şartı ile olmak üzere şüphelilerden 8'i savcılık tarafından salıverilmişti.



Kılıçdaroğlu'na yumruk atan zanlı hakkında ise ek gözaltı süresi verilmişti.



Şüphelilerin dışında saldırıya katılanların belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırı hakkında konuştu.



Meclis'te düzenlenen 23 Nisan resepsiyona katılan Bakan Soylu "Bir yalan rüzgarı ile karşı karşıyayız. Ben bu yalan rüzgarından yoruldum. Adli soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında hiçbir provokasyon bulgusuna rastlamadım. Bana sorsalardı gitmemelerini tavsiye ederdim. CHP'lilerin şehit cenazelerinde protokole alınmamalarını tedbir olarak söyledim. İki ay sonra şehit cenazelerine gidebilirler dedim çünkü tehdit kalkmıştı" ifadelerini kullandı.





ulusal.com.tr