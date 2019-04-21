banner1005
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından CHP olağanüstü toplanacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu araç, Türk bayraklarıyla bekleyen partililerin sevgi gösterileri arasında Genel Merkez'e giriş yaptı. Öte yandan, CHP MYK'nın olağanüstü toplanacağı öğrenildi

Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından CHP olağanüstü toplanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk'taki şehit cenazesinde uğradığı saldırının ardından partisinin genel merkezine geldi.

Kılıçdaroğlu, Çubuk'ta bindiği zırhlı araçtan Saray mevkisindeki Kuzey Ankara Kapısı mevkisinde indi. 

Kendisini bekleyen partililerle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, makam aracına binerek CHP Genel Merkezi'ne hareket etti.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu araç, Türk bayraklarıyla bekleyen partililerin sevgi gösterileri arasında Genel Merkez'e giriş yaptı.

Öte yandan, CHP MYK'nın olağanüstü toplanacağı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #chp
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.