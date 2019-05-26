CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kürtçe için yasal düzenleme istedi, ana dilde eğitimi savundu. Hakkı Savunanlar Platformu'nun iftar davetine katılan Kılıçdaroğlu, anadilin vazgeçilmez bir hak olduğunu söyleyerek, "uygun zemin oluşursa parlamenterler buna evet der" iddiasına bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Kürtçe için düzenleme çağrısı yaptı, ana dilde eğitimi savundu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Hakkı Savunanlar Platformu’nun düzenlediği iftar davetine katıldı. Beraberinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da vardı.



K24'e açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, Kürtçe için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. CHP Genel Başkanı, Anayasa’ya ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bağlı olduğu yasalara aykırı olan "ana dilde eğitim"e destek verdi.



"KÜRTÇE YASALAŞŞIN"

Kılıçdaroğlu, "Kürtçe’nin yasal olarak kullanılması, öğrenilmesi, okutulması konusu tamamen yasal bir düzenleme ve bu yasal düzenlemenin de yapılması gerekiyor. Nerde yapılacak? Parlamentoda yapılacak. Buna uygun bir zemin oluşabilirse inanıyorum ki bütün parlamenterler de buna ‘Evet’ diyeceklerdir" dedi.



Kılıçdaroğlu, Türkiye’de mevcut yasakların ayrışmalara sebep olduğunu da öne sürdü.



Kılıçdaroğlu, "Kişilerin kendi anadilini öğrenmesi, anadilinde okuması ve yazması en doğal ve vazgeçilmez haklardan birisidir. Kürtçe de bunların içerisinde yer alıyor. İnsan hakları çerçevesinde baktığımızda da hepimizin en büyük dileği bunun gerçekleşmesidir" ifadelerini kullandı.





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