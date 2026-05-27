Kılıçdaroğlu'ndan “arınma" hamlesi: O araçların üzerine "Haram parayla alınmıştır" yazdırdı

CHP’de mutlak butlan kararının ardından parti yönetiminde dikkat çeken adımlar gelmeye devam ediyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel yönetiminde kullanılan iki aracın satışa çıkarılması için talimat verdiğini açıkladı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’de “arınma sürecinin başladığını” belirtti.

Yarkadaş’ın aktardığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetimi tarafından kullanılan iki aracın bir an önce satışa çıkarılmasını istedi.

“HARAM PARAYLA ALINMIŞTIR”

Araçlardan biri, İBB davasında etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’ın parasıyla alınan Mercedes.

Diğer araç ise tutuklanan ve CHP’den ihraç edildikten sonra etkin pişmanlıktan yararlanan Özkan Yalım’ın iç dizaynına yaklaşık 10 milyon TL harcadığı belirtilen araç oldu.

Araçların üzerine “Haram parayla alınmıştır” yazıldığı görüldü.

