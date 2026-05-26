Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bayram mesajı: "Aramıza örülmek istenen duvarlar..."

Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. CHP Genel Başkanı, "Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır" ifadelerini kullandı.

Toygu Ökçün
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla resmi sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, hem vatandaşların bayramını kutladı hem de gündeme dair önemli mesajlar verdi.

"BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ DÜRÜSTLÜĞÜMÜZ"

Paylaşımında birlik ve beraberlik mesajı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır"

AÇIKLAMANIN TAM METNİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı mesajının tamamı:

"Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım bir Kurban Bayramı’na daha hazırlanırken; içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. Bayramlar; hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir. Bizler; tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgârı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir. Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır. Bu Kurban Bayramı; eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun. Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum."

