CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 11:00'da TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 11.00'de TBMM Başkanı Binal Yıldırım'ı ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Binali Yıldırım ile, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun durumuna ilişkin görüşeceği öğrenildi.



Ne Olmuştu?



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar vermiş, Berberoğlu adliyede tutuklanmıştı. CHP'li vekil, Maltepe Cezaevi'ne konuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlu'nu aradığı belirtildi. CHP MYK, Berberoğlu'nun tutuklama kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.