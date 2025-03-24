Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e uyarı: 'Terör bağlantılı isimler listede'

Kılıçdaroğlu’nun, özellikle de terör bağlantısı iddialarıyla gündeme gelen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında Özel’e bilgi verdiği öne sürüldü.

Başaran, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in DEM Parti ile oluşturduğu "kent uzlaşısı" sürecinde CHP listelerine giren bazı isimlerle ilgili olarak Kılıçdaroğlu’na çeşitli bilgiler ulaştığını belirtti. Eski genel başkanın, yerel seçim öncesinde Özel ile bir araya gelerek parti listelerinde yer alan bazı isimlerin terör örgütleriyle bağlantılı olduğu yönündeki duyumlarını aktardığı ifade edildi.

Başaran, "Kılıçdaroğlu, yalnızca belediye başkanları değil, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri konusunda da Özel’e uyarılarda bulundu. Özellikle Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ı bizzat isim vererek uyardı” dedi.

İddialara göre, yalnızca Kılıçdaroğlu değil, Ankara’daki üst düzey bir Yargıtay mensubu da benzer bir uyarıda bulundu. Başaran, önemli bir yargı mensubunun, aday listelerinin kesinleşme sürecinde Özgür Özel’i ziyaret ettiğini ve devletin güvenlik kayıtlarında terör bağlantılı isimlerin bulunduğunu kendisine ilettiğini öne sürdü.

Başaran, “Yargı bürokrasisinin önemli kurullarından birinin başında olan bu isim, Özel’e bizzat giderek, devletin güvenlik birimlerinden gelen istihbarat bilgilerinde bazı adaylarla ilgili ciddi duyumlar olduğunu söyledi ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti” ifadelerini kullandı.

Başaran, hem Kılıçdaroğlu’nun hem de üst düzey bir yargı mensubunun Özel’i aday listelerindeki bazı isimler hakkında uyardığını ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını öne sürdü. Bu durumun, CHP içinde yeni bir tartışma başlatabileceği belirtiliyor.