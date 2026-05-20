Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına CHP'li vekillerden destek geldi

CHP önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı son açıklama parti kulislerini hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken "arınma çağrısı" kısa sürede yankı bulurken, mevcut milletvekillerinden peş peşe destek paylaşımları geldi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına CHP'li vekillerden destek geldi
Yayınlanma:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı "arınma çağrısı", parti içinde hızlı bir karşılık buldu. Kılıçdaroğlu’nun siyaset gündemine oturan bu açıklaması, CHP Grubu'nda hareketliliğe yol açtı.

18 MİLLETVEKİLİNDEN SOSYAL MEDYADA ORTAK TAVIR

Kılıçdaroğlu’nun bugün yayımladığı çağrı mesajı, mevcut 18 CHP milletvekili tarafından kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılarak desteklendi. Parti içi dinamikler açısından dikkat çekici bulunan bu hamleyle birlikte gözler destek veren isimlere çevrildi.

İŞTE KILIÇDAROĞLU’NUN ÇAĞRISINI PAYLAŞAN MİLLETVEKİLLERİ

Kılıçdaroğlu’nun "arınma çağrısı" mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşarak desteğini belirten CHP milletvekilleri:

  • Faik Öztrak (Tekirdağ Milletvekili)
  • Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul Milletvekili)
  • Deniz Demir (Ankara Milletvekili)
  • Hüseyin Yıldız (Aydın Milletvekili)
  • Mahir Polat (İzmir Milletvekili)
  • Rıfat Nalbantoğlu (İzmir Milletvekili)
  • Semra Dinçer (Ankara Milletvekili)
  • Sevda Erdan Kılıç (İzmir Milletvekili)
  • arış Bektaş (Konya Milletvekili)
  • Ali Fazıl Kasap (Kütahya Milletvekili)
  • Mustafa Adıgüzel (Ordu Milletvekili)
  • Hasan Öztürkmen (Gaziantep Milletvekili)
  • Gürsel Erol (Elazığ Milletvekili)
  • Ali Öztunç (Kahramanmaraş Milletvekili)
  • Ali Karaoba (Uşak Milletvekili)
  • İnan Akgün Alp (Kars Milletvekili)
  • Kadim Durmaz (Tokat Milletvekili)
  • Rahmi Aşkın Türeli (İzmir Milletvekili)
Mourinho ilk bombayı patlattı! Fenerbahçe'nin yıldızı Real Madrid yolundaMourinho ilk bombayı patlattı! Fenerbahçe'nin yıldızı Real Madrid yolundaSpor
Özgür Özel hakkında mahkeme kararı açıklandı!Özgür Özel hakkında mahkeme kararı açıklandı!Gündem
Yağmura rağmen uzun kuyruklar oluştu: Ücretsiz fide dağıtımına yoğun ilgiYağmura rağmen uzun kuyruklar oluştu: Ücretsiz fide dağıtımına yoğun ilgiYurt
kemal kılıçdaroğlu chp
Günün Manşetleri
Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje
Türkiye, Mavi Bayrak sıralamasında dünya üçüncülüğünü korudu
Yarın şiddetli fırtına bu illeri etkileyecek!
‘Partimiz kutsal emanettir, kirletilemez’
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Putin Ve Şi Cinping dünyayı sarsacak kararı açıkladı
Bakanlık ve BOTAŞ yapılanması deşifre oldu
Van merkezli dev narkotik operasyonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama
Çok Okunanlar
Yarın şiddetli fırtına bu illeri etkileyecek! Yarın şiddetli fırtına bu illeri etkileyecek!
750 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
KOOP Market'te bayram indirimi! KOOP Market'te bayram indirimi!
İslam Memiş rakam verip uyardı! Altında dehşet senaryosu: O seviyenin altına sarkabilir İslam Memiş rakam verip uyardı! Altında dehşet senaryosu: O seviyenin altına sarkabilir
Eski eşten kan donduran itiraf: "Öldürüp boş araziye gömdüm" Eski eşten kan donduran itiraf: "Öldürüp boş araziye gömdüm"