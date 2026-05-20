Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına CHP'li vekillerden destek geldi
CHP önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı son açıklama parti kulislerini hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken "arınma çağrısı" kısa sürede yankı bulurken, mevcut milletvekillerinden peş peşe destek paylaşımları geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı "arınma çağrısı", parti içinde hızlı bir karşılık buldu. Kılıçdaroğlu’nun siyaset gündemine oturan bu açıklaması, CHP Grubu'nda hareketliliğe yol açtı.
18 MİLLETVEKİLİNDEN SOSYAL MEDYADA ORTAK TAVIR
Kılıçdaroğlu’nun bugün yayımladığı çağrı mesajı, mevcut 18 CHP milletvekili tarafından kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılarak desteklendi. Parti içi dinamikler açısından dikkat çekici bulunan bu hamleyle birlikte gözler destek veren isimlere çevrildi.
İŞTE KILIÇDAROĞLU’NUN ÇAĞRISINI PAYLAŞAN MİLLETVEKİLLERİ
Kılıçdaroğlu’nun "arınma çağrısı" mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşarak desteğini belirten CHP milletvekilleri:
- Faik Öztrak (Tekirdağ Milletvekili)
- Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul Milletvekili)
- Deniz Demir (Ankara Milletvekili)
- Hüseyin Yıldız (Aydın Milletvekili)
- Mahir Polat (İzmir Milletvekili)
- Rıfat Nalbantoğlu (İzmir Milletvekili)
- Semra Dinçer (Ankara Milletvekili)
- Sevda Erdan Kılıç (İzmir Milletvekili)
- arış Bektaş (Konya Milletvekili)
- Ali Fazıl Kasap (Kütahya Milletvekili)
- Mustafa Adıgüzel (Ordu Milletvekili)
- Hasan Öztürkmen (Gaziantep Milletvekili)
- Gürsel Erol (Elazığ Milletvekili)
- Ali Öztunç (Kahramanmaraş Milletvekili)
- Ali Karaoba (Uşak Milletvekili)
- İnan Akgün Alp (Kars Milletvekili)
- Kadim Durmaz (Tokat Milletvekili)
- Rahmi Aşkın Türeli (İzmir Milletvekili)