Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nda gerçekleştireceği genel merkez mesaisine dair planlamada değişikliğe gidildi. İlk olarak bayramın ikinci günü olarak duyurulan halkla buluşma programı ileri bir tarihe ertelendi.

Sürece dair ilk bilgilendirmeyi yapan Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak" ifadelerini kullanmıştı. Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde yaptığı açıklamada da "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın 2'nci genel merkezde partililer ve vatandaşlarla bayramlaşarak, konuşma yapacak" diyerek ziyaret heyetlerinin netleşeceğini belirtmişti.

Yapılan son değerlendirmelerin ardından takvim revize edilerek 30 Mayıs Cumartesi gününe alındı. Basın Danışmanı Atakan Sönmez, takvimin bayramın dördüncü gününe güncellendiğini belirterek şu teknik bilgilendirmeyi paylaştı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı, 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12.00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütecek"

PARTİ İÇİ HEYETLER BELİRLENDİ

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretlerini yürütecek resmi heyetleri de doğrudan belirledi. Buna göre bayramın ikinci günü yapılacak kabullerde CHP heyeti; Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan oluşacak. Diğer partileri ziyarete gidecek heyette ise Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Ankara Milletvekili Deniz Demir görev alacak.

GENEL MERKEZ GİRİŞİNE MAHKEME KARARI ASILDI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 38. Olağan Kurultay'a yönelik verdiği ve parti iradesinin hukuki zeminini netleştiren "mutlak butlan" kararı, CHP Genel Merkezi binasının girişindeki camekanlı bölüme asılarak resmileştirildi. Dün polis eşliğinde gerçekleştirilen tahliye işleminin ardından binada ortaya çıkan hasarlar için de hızlıca onarım çalışması başlatıldı. Giriş katı tamamen temizlenirken, kırılan camlar ve zarar gören eşyalar yenilendi. Tüm tadilatın, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun binaya geleceği güne kadar tamamlanacağı bildirildi.

Yaşanan taşkınlıklara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli süreç başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"24 Mayıs 2026 tarihinde CHP Genel Merkezinde başlayıp devam olaylara ilişkin olarak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranlar hakkında '2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet', kolluk güçlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 265'inci maddesi kapsamında 'Görevli memura direnme', parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araba süren ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet veren, görüntüleri de sosyal medyaya yansıyan eylem nedeniyle TCK 86'ncı maddesi kapsamında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılmıştır"

Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, söz konusu karara karşı yapılan itiraz başvurularını reddetti.

TBMM'DE UNVAN DEĞİŞİMİ

Mahkemenin kesinleşen kararı doğrultusunda CHP idaresi tarafından TBMM Başkanlığına resmi yazı gönderildi. Yazının ardından, Özgür Özel'in Meclis'teki makam odasının girişinde bulunan unvan tabelası "Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı" olarak değiştirildi.