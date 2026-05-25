Kılıçdaroğlu’nun MYK listesi canlı yayında açıklandı
CHP’de gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nun oluşturacağı yeni Merkez Yürütme Kurulu’na çevrildi. Gazeteci Sinan Burhan, kulislerde konuşulan MYK listesini canlı yayında açıkladı.
Mahkeme kararıyla göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Haziran’da Parti Meclisi’ni toplamaya hazırlanıyor.
Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi toplantısının ardından yeni Merkez Yürütme Kurulu’nu belirlemesi bekleniyor.
Gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında yaptığı açıklamada kulislerde konuşulan MYK listesine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Sinan Burhan, şu ifadeleri kullandı:
“3-4 Kasım öncesine dönüldüğü için parti meclisinde Özgür Özel beyi destekleyenler var. Kemal beyi destekleyenler var. Bunların içerisinde bir taslak liste olarak bana gelen kulis bilgisini ben size paylaşıyorum.”
Burhan’ın paylaştığı kulis bilgisine göre Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında yer alması beklenen isimler şöyle:
Akif Hamzaçebi
Faik Öztrak
Orhan Sarıbal
Yıldırım Kaya
Müslim Sarı
Bülent Kuşoğlu
Mehmet Tüm
Berhan Şimşek