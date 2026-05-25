Kılıçdaroğlu’nun MYK listesi canlı yayında açıklandı

Mahkeme kararıyla göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Haziran’da Parti Meclisi’ni toplamaya hazırlanıyor.

Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi toplantısının ardından yeni Merkez Yürütme Kurulu’nu belirlemesi bekleniyor.

Gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında yaptığı açıklamada kulislerde konuşulan MYK listesine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sinan Burhan, şu ifadeleri kullandı:

“3-4 Kasım öncesine dönüldüğü için parti meclisinde Özgür Özel beyi destekleyenler var. Kemal beyi destekleyenler var. Bunların içerisinde bir taslak liste olarak bana gelen kulis bilgisini ben size paylaşıyorum.”

Burhan’ın paylaştığı kulis bilgisine göre Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında yer alması beklenen isimler şöyle:

Akif Hamzaçebi

Faik Öztrak

Orhan Sarıbal

Yıldırım Kaya

Müslim Sarı

Bülent Kuşoğlu

Mehmet Tüm

Berhan Şimşek