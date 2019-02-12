Saat 16.45 sıralarında Kilis'in hemen karşısında bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nın Suriye tarafında ÖSO'ya bağlı güvenlik noktasına yönelik saldırı düzenlendi. Bombalı araçla düzenlenen saldırıda terörist ölürken, 3 ÖSO mensbunun da yaralandığı belirtildi. Kilis Valisi Recep Soytürk de Türkiye'ye yönelik bir saldırı girişimi olmadığını belirtti

Saat 16.45 sıralarında Kilis'in hemen karşısında bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nın Suriye tarafında ÖSO mensuplarına yönelik saldırı düzenlendi.



Bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında teröristin öldüğü belirtildi.



3 ÖSO mensubunun da yaralandığı bildirildi.



Büyük patlamanın olduğu görülürken olay yeri de görüntülendi.



Bomba yüklü araçla bir terörist, ÖSO'ya bağlı bir güvenlik noktasına gelerek intihar saldırısı gerçekleştirdi.



Büyük patlamanın ardından yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, 3 ÖSO mensubu yaralandı, saldırıyı gerçekleştiren terörist öldü.



KİLİS VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA



Kilis Valisi Recep Soytürk de Türkiye'ye yönelik bir saldırı girişimi olmadığını belirtti



ulusal.com.tr