Kilis, Kırıkhan ve Hatay'daki devlet hastaneleri yeniden düzenlendi.
Sağlık bakanlığı, hastanelere özellikle cerrahi alanında uzman doktor görevlendirmesi yaptı.
Hastanelere, genel, ortopedi, beyin, göğüs cerrahı ve anestezi uzmanları sevk edildi.
Sınırın sıfır noktasında da önlemler alındı. İki ildeki toplam 14 noktada, 46 ambulans ekibi, 12 UMKE timi, 4 pratisyen hekim ve 16 acil tıp uzmanı olmak üzere toplam 218 sağlık personeli acil durumlar için hazır hale getirildi.
Bir ambulans uçak ile 2 ambulans helikopter de Hatay Havalimanı'nda konuşlandırıldı.
ulusal.com.tr
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