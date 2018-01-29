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Kilis ve Hatay'a roketli saldırı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis ve Hatay'a roketli saldırı düzenlendi.

Kilis ve Hatay'a roketli saldırı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis'e roketli saldırı düzenlendi.

Afrin'deki terör örgütü mevzilerinden saat 14.30 sıralarında atılan roket, Öncüpınar Mahallesi'ndeki zeytin bahçesine düştü. Can kaybı ya da yaralananın bulunmadığı saldırıyla ilgili polis ekipleri, olay yeri incelemesi yaptı.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), olayın ardından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini havadan ve karadan ateş altına aldı.



PYD/PKK Reyhanlı'ya roket attı

Terör örgütünün işgali altındaki Afrin'den ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki iş yerine isabet etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan roket, Tayfur Sökmen Caddesi'ndeki bir iş yerinin duvarına düştü.

Patlama nedeniyle iş yerinde ve bir otomobilde hasar meydana geldi.

İlk belirlemelere göre yaralananın olmadığı olay nedeniyle bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ile itfaiye aracı sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #öncüpınar #kilis #hatay
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