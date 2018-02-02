Kilis ve Hatay köşeye sıkışan teröristlerin hedefindeydi. Sınır bölgesinde vatandaşlar, teröristlerin fırlattığı Amerikan roketlerine meydan okudu. Ulusal Kanal ekibine konuşan Kilisliler, "Başımıza bomba yağsa da, vatanımızdan ayrılmayız" diyor.

Kilisliler teröristlerin roketli saldırılarına bu sözlerle yanıt verdi.



Türk Ordusunun darbe üstüne darbe indirdiği Afrin'de teröristler, vatandaşı hedef alıyor, Amerika'nın verdiği silahlarla ateş açıyor.



Bugün de Hatay ve Kilis'e toplam 7 roket düştü. Reyhanlı'da Rıfat Sınırlı isimli vatandaş yaşamını yitirdi. İşte atılan bu roketleri bertaraf etmek için, Türk ordusu Afrin'de terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.



Mehmetçik Afrin'de ilerlerken, Türk milleti de cephenin diğer tarafından birlik mesajları verdi.



Türk kadını, Kara Fatma gibi Mehmetçiğin yanında savaşmaya hazır.



Sınır kenti Kilis'te yurttaşlar, korkmuyor, halk akşam saatlerinde de dışarıda.



Haber-Kamera: Ekrem Demir​

ulusal.com.tr