Kilo vermek için başladı, Avrupa Şampiyonu oldu

Sakarya’da 9 yıl önce kilo vermek amacıyla boksa başlayan 23 yaşındaki Ece Asude Ekiz, kariyerine 7 Türkiye şampiyonluğu ve bir Avrupa şampiyonluğu sığdırdı. Milli boksör, şimdilerde 2028 Olimpiyatları’nda ringe çıkmakiçin çalışmalarına devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olan Ekiz, boks branşındaki 9 yıllık serüveninde disiplinli çalışmasıyla dikkat çekiyor. 14 yaşında eldivenleri giyen ve antrenörü Muhammet Ali Keskin yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Ekiz, bugüne kadar 20’den fazla madalya kazandı.

Genç sporcu, 11 kez milli formayı giydi. Ekiz, 2019 yılında kazandığı Avrupa Şampiyonluğu kupasının ardından hedefini olimpiyatlara çevirdi.

“KİLO VERME HEDEFİYLE BAŞLAMIŞTIM”

Boks sporuna başlama sürecini ve hedeflerini anlatan Ece Asude Ekiz, şu ifadeleri kullandı:

“9 yıl önce boks sporuna kilo verme hedefiyle başlamıştım. Bugün geldiğim noktada 100’den fazla kez ringe çıktım. 2019 yılında Avrupa Şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı okuttum. Bu tarif edilemez bir gurur. Şimdiki en büyük hedefim ise 2028 Olimpiyatları’na katılarak bayrağımızı orada dalgalandırmak”