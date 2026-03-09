Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi: Van ve Hakkari’de operasyon

Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında her iki ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen uzun süreli istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirildi.

320 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Ekiplerin belirlediği adreslerde yapılan aramalarda yüksek miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu. Gerçekleştirilen operasyonlarda 198 kilogram esrar, 112 kilogram metamfetamin ve 10 kilogram eroin olmak üzere toplam 320 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yürütülen bu kapsamlı çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

Gerçekleştirilen büyük çaplı baskınların ardından İçişleri Bakanlığı resmi bir değerlendirme paylaştı. Yapılan açıklamada operasyonlara katılan birimler tebrik edilerek şu ifadelere yer verildi: "Uyuşturucuya yönelik operasyonlarımız ülke genelinde etkin şekilde sürdürülmektedir. Daire Başkanlığımızı, kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz"