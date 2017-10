Ulusal Kanal'da Erdem Atay'ın sunduğu 'Nihat Genç'le Veryansın' programına Nihat Genç yine gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yazar Nihat Genç, Ulusal Kanal ekranlarından yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Osman Kavala'nın gözaltına alınmasına değinen Genç, TESEV ve liberallerin faaliyetlerinden, Elif Şafak'ın "biseksüellik" açıklamasına kadar gündemi değerlendirdi.



İşte Nihat Genç'in konuşmasından bazı satır başları:

Osman Kavala, kültürel alanlarda, sivil toplumda ismi geçen; TESEV'in kurucusu. Anadolu Kültür Derneği'ni kurdu, atölye çalışmaları yapan ama arkasını tam anlayamığımız "turuncu devrimlerden" bildiğimiz, Avrupacı, Sorosçu kimliğiyle tanınan birisi. Namı diğer Kızıl milyarder.

Bu sivil kurumlar nedir? Adam "özgürlük, demokrasi" diyor. "Biz hukukun gelişmesi, insan hakları için çalışıyoruz" diyor. Buna sen suç bulamazsın. Çünkü liberaller bu kavramları kullanarak yol aldılar ve yol almayada devam ediyorlar. Ama bunun arkasındaki bağlantılar nelerdir, Büyük Ada'daki toplantıyla bağı nedir, hukuki kısmını bilemem. Genel konuşuyorum; adam gidiyor Cezayir Lokantası'nda oturuyor orada Türk ordusunu parçalamaktan bahsediyor. Ama yazısında öyle demiyor "vesayet kaldırılsın" diyor. Mahkeme gittiği zaman "askeri rejim zayıflasın demokrasi gelişsin diye mücadele ediyoruz" diyor. Hukuki delillendirmesi çok zordur ama bütün parçalamayıda o "vesayetin" arkasına koydular. Onlar herşeye özgürlük ve demokrasi adı takıyorlar. Siyaset bilimini manüpile ediyorlar, gerçekliği mecazi anlamda kullanıyorlar. Bunu anlatmak ve hukukun yargılaması zordur.



TESEV'İN BÖLÜCÜ ROLÜ

TESEV, etnik sayımlar bile yaptı. Kendilerince oranlar yaptılar. Bu ülkeye nükleer bomba atmaktan daha kötüdür. "Türkiye'de şu kadar Gürcü var" diyorlar. Sana ne? Hepsi Türk vatandaşı ve hukuk karşısında eşit daha ne karıştırıyorsun. Bu pis yerleri 30 yıldır karıştırdılar. TESEV'de zaten bunun için kuruldu. Bilim adamı etnik ve mezhep işiyle uğraşamaz. Avrupa'da da uğraşamaz. Katalonya'yı başlarına çaldırlar, müsade etmezler. Ama Türkiye'yi zayıf buldular; "özgürlük" deyip arkasından kimlik siyaseti yapıyorlar.

Niye "özgürlük" ve "demokrasi" terimlerinin arkasına saklanıyorlar; çünkü bunları mecazi kullanıyorlar, gizli kullanıyorlar. Sen onu anlayamazsın. Bunun yargılaması zordur.



HUKUKUN BULMASI ZOR AMA BİZ BİLİRİZ

Bu batılı aktivistlerin ya da sivil toplum kuruluşlarının bütün dünyadaki hali nedir, içinde neler saklanmış hukukun bulması mümkün değil ama biz bulabiliriz. Bu aktivistler gerçekten demokrat, ilerici, hukukun gelişmesi için mi mücadele ediyorlar yoksa Batı'nın ABD'nin projelerine mi hizmet ediyorlar bu ortada birşeydir, hukukun çıkartması zordur.



KAMUOYU VİCDANINDA MAHKÛM OLDULAR

Osman Kavala gibi TESEV kurucusu, parasıyla liberalleri destekleyen birinin alınması önemli bir olaydır. Kamuoyu vicdanı bunları mahkûm etmiştir. 15 Temmuz'da bu büyük tezgah ortaya çıkmıştır. Türk ordusuna karşı giriştikleri ilişkiler ortaya çıkmıştır. Osman Kavala'ya en nazik şunu söylemek isterim, "Sen AKP ile çalıştın on yıl. Bu açılımlarda uçup bayram yapıyordunuz. Atatürk'e küfreden müzeler açtınız, kitaplar albümler yayınladınız, cumhuriyetin değerlerini aşağıladınız. Şimdi dünkü kankalarınız sizi içeri alıyor. Biz yinede hukuklarını koruyacağız. Bu kim olursa olsun. Bunları sadece hatırlatarak geçebiliriz.



ELİF ŞAFAK CEMAAT'TEN EŞCİNSELLİK ALANINA KAYIYOR

Nihat Genç'in hedeginde Elif Şafak namı diğer "Cemaat'in gelini de vardı. Elif Şafak, New York'taki TED Talks konuşmasında bugüne dek "karalama ve damgalanma korkusu nedeniyle" biseksüel olduğunu söyleyemediğini iddia ederek cinsel kimliği konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Nihat Genç, Elif Şafak'ın açıklamasını şu sözlerle eleştirdi:



Neden Cemaat'in gelini "biseksüelim" dedi? Cinsel kimliğini öne çıkardı? Muhtemelen "cemaat" kelimesi suç ve Batı'da da korunamaz halde. Düne kadar The Guardian'da neler yazıyordu; hoşgörü, diyalog, ilerici fikirlerin sahibiydi güya bunlar. Türkiye'de de "faşist bir diktatörlük" vardı ve ona karşı savaşıyorlardı. Özgürlük kahramanı gibi orada yaşamak onlara yetiyordu ama 15 Temmuz'dan sonra artık bunlar "manyak bir adamın tarikatı" oldu çıktılar. Bu yüzden Cemaat kimliğiyle Batı'da yaşayamıyorlar. Stratejik bir karar aldı hanımefendi "biseksüelim" dedi. Cephesini değiştiriyor. "Türkiye'de neden size saldırılıyor?" diye sorulduğunda "Türkiye'de insanlar çok homofobik. Benim cinsel tercihime saldırıyorlar" diyecek. Şimdi "Cemaat'in gelini" diyemeyeceğiz "biseksüel" diyeceğiz. O da "homofobik" diyecek. Gerçekten cinsel özgürlükler batıda değer buluyor. Ama kendini korumaya almak için alan değiştiriyor. Bunların kafasındaki şeytanlık seni beni geçer. "Sümüklü Mehdi"den çıktı bir anda "eşcinsel" alana kaydı. Bunlar rezaletten utanmazlar.



LİBERALLER KİMLİK KRİZİ YAŞIYOR

Hanımefendi batılılara da oyun kuruyor. Batı'ya giden liberallerde kimlik krizi oluyor. Milliyetini, dinini söylemeye utanıyorlar. Sanıyorlarki cinsel özgürlük alanına girersek batılılar bizi tutar. Oysa batıyı hiç tanımıyorlar. Eşcinsel yazar olmana bişey diyen yok. Dünyada hangi kültüre hizmet ediyorsun. Şimdi bunlar, Batı'nın aşağılayışının yanındalar. Bu sert sınıfsal ayrımlara, sömürüye, emperyalizme karşı gelmektir yazar olmak.

Gidiyorsun hayatının 30-40 yılı bir cemaatin kulu oluyorsun, kulluk düzenine biat ediyorsun, bağımsız değil onun parasına muhtaçsın. Sonra o cemaat infilak ediyor, bu sefer "ben biseksüelim". Kişilik yok. Bunlar herzaman oyalacak birşey bulurlar ama yazar olamazlar. Yazar; altta kalanların, sömürülenlerin, köleleştirilenlerin yanında olan insandır.



YENİ TİP MUHALEFET

Türkiye'de zihinler bozuldu. Avrupacı, dışardan medet uman bir yere doğru eğrildi. ÇYDD gibi göz bebeğimiz bir kurumdan bile tuhaf bir açıklama yapılıyor. TGB'ye diyorlar ki "HDP kızmasın". Aynı şeyi CHP'de görüyoruz. Ataol Behramoğlu yazdı "Yeni CHP'nin politikası CHP ile birlikte olacak" diye. Aynı şekilde yeni kurulacak partinin de (Akşener'in partisi) taslağında gördük. Bazı Alevi derneklerinde de gördük. Hepsi AKP'nin karşısında bir büyük muhalefet gibi görünmeye başladılar. Fakat bu muhalefetin ayakları bu toprağa basmıyor. Son 20 yılın liberallerinin dayattığı laflar var ama yeni bir muhalefet dayatılıyor. Bu muhalefette Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim diyen yok.