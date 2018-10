Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik yazdı...

Hükümetin, ekonomik krizden kurtulmak için CIA bağlantılı McKinsey’le anlaşmasına toplumun tüm kesimlerinden tepki geldi.

Sadece muhalefet değil, AKP’ye oy veren seçmen de şaşkın.

AKP’ye destek veren bazı yazarlar da anlaşmanın derhal iptal edilmesini istediler.

Meclis’te AKP milletvekilleri ile konuşuyoruz. Ne yanıt vereceklerini bilemiyorlar. Seçim öncesinde Reis’ten duyduklarını tekrarlamışlar ve “Kriz mıriz yok. Spekülasyon yapılıyor, arkasında da ABD var” demişlerdi.

Şimdi ortada kalmış durumdalar. Daha çok da ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar.



ERDOĞAN’IN SABRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da durumdan pek memnun olmadığı konuşuluyor. Faizlerin 6,25 puan artırılmasından sonra yaptığı, “Şu an sabır safhamdır ve bu sabır bir yere kadar” sözlerine vurgu yapılıyor.

Belli ki Erdoğan sıcak para için faize de McKinsey’e de ikna(!) edilmiş.

AKP’liler, “ip her an kopabilir” görüşünde.



BAKANIN GERİLİMİ

McKinsey ile yapılan anlaşmaya tepkiler Bakan Albayrak’ı çok germiş durumda. Çarşamba günü tartışma yaratacak bir ifade kullandı. “Ortadaki spekülatif söylemler cehaletten değilse ihanettendir” dedi.

Kontrolsüz bir şekilde saldırıya geçti.



KRALDAN ÇOK KRALCILAR

Bu açıklama sonrası durumdan vazife çıkaranlar oldu. Bazı yandaş gazeteler bakanın “ihanet” açıklamasını manşetine taşıdı.

Kısa süre önce attıkları “Dolardaki yükselişin arkasında ABD’nin olduğunu” anlatan manşetlerini bile unutarak, “McKinsey hamlesi kriz lobisini kızdırdı”, “Niye bu kadar telaşlandınız” diye ortaya çıktılar.

Bazı yalakalar da McKinsey’in avukatlığına soyundular.



GİZLİ AMERİKANCILAR

15 Temmuz ABD/FETÖ darbe girişiminin bastırılması sonrasında kendilerini unutturmaya çalışan “Gizli Amerikancılar” da harekete geçti. Sıcak para bulmak için ABD’li şirkete kamu kurumlarının kozmik odalarının açılmasını savundular.

McKinsey üzerinden yeniden topa girmenin yollarını arıyorlar.



CEHALET

Bakan Albayrak’ın “cehalet” suçlaması tartışılıyor. Ekonomi kulislerinde bakana göndermeler var:

10 Ağustos: Yeni Ekonomik Model açıklandı. 2019 için büyüme 3-4.

20 Eylül: Yeni Ekonomik Programı açıkladı. 2019 için büyüme 2,3.

20 Eylül: 2018 için yılsonu enflasyon yüzde 20,8.

3 Ekim: TÜİK açıklaması Eylül ayında enflasyon 24,52

Ekonomiyi krizden çıkarmak için göreve getirilen Bakanın kısa aralıklarla yaptığı açıklamalar ve sonuç ortada.

Bu arada döviz düşürmek için Yeni Ekonomik Programın ilan edildiği gün döviz yükseldi.

Yorum yok!



ELEŞTİRİNİN YERİNİ...

Ekonomi bürokrasisinde liyakatliler değil, yandaşlar, alnı secdeye gelenler(!) önde. İşi bilenler ise kenarda köşede sürünüyor.

Haksızlığa uğrasalar da gelişmeleri yakından takip ediyorlar.

Yakın zamana kadar daha çok “eleştiri” öndeydi. Ama son zamanlarda “eleştirinin” yerini “dalga geçme” almış.

Ülkeye de yazık oluyor...



İHANET

Bir öğretim üyesi dostum aradı. McKinsey’le anlaşmaya karşı çıkanların “ihanetle” suçlanmasına çok içerlemiş. Kendinin de “ihanetle” suçlandığını düşünüyor.

“Televizyonlarda ve gazetelerde, CIA ile iş yapan McKinsey ile anlaşmaya karşı çıkanlara ‘ihanet’ suçlamasına destek verenlerin geçmişlerini araştırdım. Daha önceki yazı ve paylaşımlarına baktım. Sosyal medyada ‘ihanet’ nutukları atanları inceledim. Çeşitli toplantılarda bu konuda ‘kraldan çok kralcı olanları’ soruşturdum. Pensilvanya’ya kadar gittiler mi bilmiyorum. Ama çoğu geçmişte FETÖ’ye övgüler düzmüş. Bir bölümü de FETÖ okullarında okumuş” dedi.

Arkasından da “Ben Cumhuriyet okullarında okudum. Demek ki FETÖ okullarında ‘ihanet ve vatansever’ kavramları farklı öğretiliyor” ifadelerini kullandı.

Çok ilginç..!



