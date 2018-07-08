24 Haziran seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından sıra yeni yönetimin belirlenmesine geldi. Ankara kulislerinde herkes kimler bakan olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki kimler bakan olacak?

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik bugünkü köşesinde Ankara kulislerinden son bilgileri yazdı.



Özçelik'in yazısı şöyle;

24 Haziran seçim sonuçları kesinleşti. Şimdi sıra yeni yönetimin belirlenmesinde. Ankara kulislerinde herkes “bakan toto”oynuyor.

Peki kimler bakan olacak?

Bu sorunun yanıtını önümüzdeki dönemde izlenecek politika belirleyecek. Örneğin, Türkiye, Başbakan Binali Yıldırım’ın dediği gibi “borçlanarak büyüme” yanlışını sürdürecekse, ekonominin başına gelecek bakan bellidir.

Uluslararası mafyalaşmış finans kuruluşları kimi isterse o bakan olacak demektir.

Ama Türkiye “üretim ekonomisi” geçecekse tercih farklı olacaktır.



BORÇ KAMÇI

AKP’de bu konuda bir tartışma yaşandığı anlaşılıyor. Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle, “günü kurtarma” politikasının sürdürüleceğinin işaretleri var. Bu nedenle yeni borç bulma çabaları öne çıkıyor.

Geçmişte rahmetli Demirel de benzer politikalar izlemişti. O dönemde dış borçlardan şikayet edenlere, “Borç yiğidin kamçısıdır” sözüyle karşılık vermişti.

Ama gelinen noktada, o kamçı atı koşturmuyor. Öldürüyor..!



DIŞİŞLERİ

Kritik bakanlıklardan biri de Dışişleri Bakanlığı. Dış politikanın başına atanacak isim de izlenecek politikaya göre belirlenecek. Türkiye ABD’nin baskılarına direnecekse Dışişleri Bakanı da buna uygun bir isim olacak.

Tersi bir anlayış yaşanırsa, uzlaşma arayışları öne çıkarsa, ona göre bir bakan atanacak.



BAKANLAR GÖSTERGE

Yani, Erdoğan’ın atayacağı bakanlar, önümüzdeki dönemde izlenecek politikaların da habercisi olacak. Bakanların kim olacağı bu anlamda önem kazanıyor.

Ama hemen şunu belirtelim;

Türkiye Irak’ta, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de, Ege’de, ekonomide, ticarette, ... ABD ile karşı karşıya.

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Küçük zikzaklar yaşansa bile sonuç değişmez. Türkiye bir yola girmiştir, geri dönüş de zordur.



BÜROKRASİ

Erdoğan göreve başlar başlamaz bir kararname ile bakanlıkların teşkilat yapılarını iptal edecek. Bürokrasinin tamamı boşa çıkacak.

Bir haftadır bürokratlar üzerinde değerlendirmeler sürüyor. Kimlerin gidip kimlerin kalacağı yakında belli olacak.

Bürokratlar işi gücü bırakmışlar kendi dertlerine düşmüşler. Hepsi diken üstünde.



PARTİSİZ BAKANLARLA YOLA DEVAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda partiye yüzde 42 uyarısı yaptı. Seçmenin tavrını hatırlattı. Mesajın iyi anlaşılmasını istedi.

Sonra da yeni kabineyi pazartesi günü ilan edeceğini açıkladı.

“Partili olmayan bakanlarımız ile bir kabine oluşturuyoruz. Onların başında da AK Parti Genel Başkanı olacak. Bakan olaylara bakarken daha objektif bakma imkanı yakalayacak” dedi.

Erdoğan’ın açıklaması milletvekili seçilen AKP’liler arasında bakanlık bekleyenlerin umutlarını da bitirdi.



MÜTTEFİKLER ARTIYOR

Dünyada büyük ticaret savaşları yaşanıyor. ABD, başta Çin, Hindistan, ... olmak üzere Asya ülkeleriyle gerilim içinde. Avrupa ile ilişkiler neredeyse kopma noktasında. Güney Amerika ülkeleri ile de durum aynı. En yakınındaki Kanada ile bile sorunlu.

ABD tüm dünya ile kavgalı.

Bu da Türkiye’nin müttefiklerini çoğaltıyor.

Önümüzdeki günler hareketli geçecek.

Siyasette de bürokraside de taşlar yerinden oynayacak gibi...

İzliyoruz..!





Aydınlık