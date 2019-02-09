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Kimlik kartları dijitalleşiyor! Tek kartla onlarca işlem yapılabilecek

Kimlik kartları dijitalleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin yeni projesiyle yeni kimliklerle elektronik ortamda dokümanlar imzalanabilecek, ATM’lerden para çekilecek, ödeme yapılacak ve daha farklı bir çok alanda kullanılabilecek

Kimlik kartları dijitalleşiyor! Tek kartla onlarca işlem yapılabilecek

Cumhurbaşkanlığı, kimlik kartlarına "elektronik sertifika" yükleme çalışması başlatıyor. Bu kapsamda yeni çipli kimlik kartları bir çok alanda kullanılabilecek.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, bu çalışmayla 82 milyon vatandaşın dijital kimlik kartları alışverişten, bankacılık işlemlerine, sağlık hizmetlerinden, noter işlemlerine ve sosyal medya hesaplarının yürütülmesine kadar birçok işlemde kullanılabilecek.

Kartların bir özelliği de elektronik imza özelliğinin olması. Durumun kötü amaçlı kullanılmaması için de önlemler alınıyor. Güvenlik için PIN ve biyometrik veri unsurları kullanılacak.

Kimlik kartlarının en kısa zamanda tüm vatandaşların kullanımına geçmesi planlanıyor. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Kimlik Kartları #yeni kimlik #kimlikle atmden para çekmek
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