Gazeteci Kaşıkçı cinayetinin ardından Riyad yönetiminin yanında olduklarına dair mesajlar veren Arap ülkeleri İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times'a konuştu... İsmini açıklamayan üst düzey yetkililer, "Prens Selman'ın önünde uzun yıllar var ve şimdi kimse onu durduramıyor. Gergin bekleyiş var" yorumunu yaptı.

Sözcü'de yer alan habere göre, 2 Ekim’de evlenmek için gerekli olan belgeleri almak üzere Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na giren ve orada öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı hala resmi olarak aydınlatılamadı…



Bu süreç içerisinde Riyad yönetimi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’a desteklerini açıklayan Orta Doğu’daki komşuları, İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times’a konuştu. İsmini açıklamak istemeyen farklı ülkelerin üst düzey yetkilileri, her ne kadar kamuya açık bir biçimde cinayet hakkında açıklamada bulunmadıklarını söylerken, aslında durumdan rahatsız olduklarını vurguladı.



“Daha önünde uzun yıllar var”



Arap ülkelerinde son yaşanan gelişmelerin ardından gergin bekleyiş devam ediyor… Financial Times’a konuşan farklı ülkelerden diplomatlar ve üst düzey yetkililer Suudi rejiminin bölgede tansiyonu yükselttiğini ve durumun rahatsızlık yarattığını söyledi. İsmini açıklamayan bir Arap diplomat, “Prens Selman’ı desteklediklerine dair açıklamalar sizi yanıltmasın. Bölgede herkes endişeli. Tahtta onlarca yıl boyunca oturacak genç bir prens görüyorlar. Bu tavrının devam etmesinden endişe ediyorlar çünkü ani ve üzerinde düşünmeden karar veriyor. Üstelik bu hamleler bölgeyi zor bir duruma sokacak” dedi.



Suudi Arabistan’ın bölgede istikrarsızlık yaratabileceğinden endişe eden diplomat ve yetkililer, “Babası Kral Selman, oğlunun hareketlerini kontrol etmeli ve bir denge sistemi, bir güçler ayrılığı sistemi kurmalı” dedi.



İsmini açıklamayan bir diplomat, 33 yaşındaki prensin farklı ülkelerle çok sık ilişkileri gerdiğine dikkat ederken, “Bütün çabaları tehlikeye atan birisiyle ortaklık ya da müttefiklik yapmak mantıklı değil” diyerek son dönemde Kanada ile yaşanan gerilimi ve Lübnan Başbakanı Hariri’yi TV üzerinden istifaya zorlamasını hatırlattı.



“Prens dizginlenmeli”



Suudi Arabistan’ın bazı müttefiklerinin Prens Selman ile ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner arasındaki yakın ilişkiden rahatsız olduğu ifade edilirken, bu ilişkinin sonucunda İsrail ve Filistin arasında uygun olmayan bir anlaşma yapılmasından endişe edildiği vurgulandı. Financial Times’ın haberinde, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Lübnan gibi ülkelerin Suudi Arabistan’a ekonomik olarak bağımlı olduğu dile getirilirken ismini açıklamayan bir yetkili, “Güç merkezi yok ve şu an onu durduracak bir kişi veya kurum da yok. Güçler ayrılığı yok. Kral ve ondan sonra Prens bütün güce sahip ve daha yaşlı ve bilgili danışmanlar onları durduramıyor. O dizginlenmeli” dedi.



Körfez ülkelerinden bir yetkili ise, “Bölgedeki siyaset bilgelikten ve mantıktan çok uzak. Fakat bunun tam tersi olması gerek. Bizim ülkemiz de Katar’a ambargo uyguluyor ama bu böyle olmamalıydı” dedi.