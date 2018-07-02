Son günlerde artan çocuk istismarı, kimyasal hadım yöntemini yeniden gündeme getirdi. Konuya ilişkin hükümet yetkililerinden açıklama geldi. Bekir Bozdağ, uygulamayı yeniden devreye sokacaklarını açıkladı. Peki uzmanlar, kimyasal hadım konusunda neler söyledi? Haberimizde izleyelim...

Kimyasal hadım yeniden gündeme geldi.



Son dönemde giderek artan cinsel istismar vakaları Türkiye’nin gündeminde. Yürekleri burkan son örnek ise, 8 yaşındaki Eylül’ün istismar edildiği iddiaları... Hükümetten peş peşe açıklamalar geldi. Önce Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konuştu.



Peki, cinsel kastrasyon yani bir diğer adıyla kimyasal hadım uygulamasına ilişkin uzmanlar neler söyledi?



Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi Avukat Hilal Çelik, çocuklara yönelik cinsel istismarı önlemek için çocukların iyi bir eğitimden geçmesi gerektiğine dikkat çekti.



Uzmanlar, çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadelenin eğitimle mümkün olabileceğini söylüyor. Peki yurttaşlar neler söyleyecek?





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