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Kimyasal hadım nedir ve nasıl uygulanır?

Çocuğa cinsel istismar suçuna ceza olarak önerilen kimyasal hadım nedir ve nasıl uygulanır? Üroloji Uzmanı Doktor Tayfun Budak, kimyasal hadım uygulamasını Ulusal Kanal'a anlattı.

Kimyasal hadım nedir ve nasıl uygulanır?

Adalet Bakanı söyledi, Türkiye'nin gündemi oldu. Cinsel istismar suçunu önlemek için tartışılan kimyasal hadım cezası nedir? Üroloji uzmanı Doktor Tayfun Budak kimyasal hadımı Ulusal Kanal'a anlattı.

Hadım cezasında kişiye kimyasal işlem uygulanıyor. Ancak bunun için önceden araştırma yapılması gerekiyor. 

"Kimyasal hadıma hekim tek başına karar veremez" diyen Doktor Tayfun Budak'a göre uygulama kesin çözüm sağlamaz. 

Ayrıca bu uygulama, devlete ciddi bir maliyet yüklüyor. 

Budak'a göre kimyasal hadım tek başına yeterli değil. Başka uygulamalar da yapılmalı. 

Sorunun çözümüne karşı eğitim vurgusu yapan Budak, ceza sisteminin de değiştirilmesini savunuyor. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #Kimyasal hadım
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