Kiracıyı evden çıkarmak için sayaçları söken emlakçının cezasını onandı

Evi boşaltması için kiracının elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarını söken kişiye "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 2 ay 15 gün hapis cezası hukuka uygun bulundu.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Kiracıyı evden çıkarmak için sayaçları söken emlakçının cezasını onandı
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Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kiracıyı tahliyeye zorlamak için elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarını söken emlakçıya "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 2 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

KİRACIYI EVDEN ÇIKARMAK İÇİN SAYAÇLARI SÖKENE YARGITAY'DAN CEZA ONAYI

İstanbul’da bir emlakçı, ev sahibiyle birlikte hareket ederek kiracıyı tahliye etmeye çalıştı. Ancak kira sözleşmesinin devam ettiğini belirten kiracı, evden çıkmayı reddetti. Bunun üzerine emlakçı, kiracıyı evden çıkarmak için elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarını söktü.

Kiracının şikâyeti sonrası açılan davada, Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Kararı temyize taşıyan sanık, dosyayı Yargıtay’a gönderdi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak cezayı onadı. Kararda, emlakçının önce telefonla arayarak kiracıyı evden çıkarmaya çalıştığı, olumsuz yanıt alınca sayaçları sökerek rahatsızlık verdiği vurgulandı.

TEMYİZ TALEBİNİ REDDEDİLDİ

Yüksek mahkeme, “Eylem, huzur ve sükûnu bozma suçuna uygundur. Hüküm yerindedir.” diyerek temyiz talebini reddetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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