Kiralık taşınmazlar için yeni dönem başlıyor: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi zorunluluğu

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulaması, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu hale geliyor. Satılık taşınmaz ilanları ise mevcut düzenlemede devam edecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kiralık taşınmazlar için yeni dönem başlıyor: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi zorunluluğu
Yayınlanma:

Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasının 1 Ocak 2025’ten itibaren kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu hale geleceğini duyurdu. Satılık taşınmaz ilanlarında ise uygulamanın mevcut haliyle devam edeceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarının doğruluğunu artırmak ve sektördeki denetim mekanizmasını güçlendirmek amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni devreye sokmuştu. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren kiralık taşınmaz ilanları için bu sistemin zorunlu hale geleceği belirtilirken, satılık taşınmaz ilanlarında ise ikinci bir talimata kadar mevcut uygulama sürecek.

KİMLİK VE YETKİ DOĞRULAMA SÜRECİ BAŞLADI

31 Ağustos 2023’te yapılan yönetmelik değişikliği ile taşınmaz ilanları vermek isteyen kişilerden kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildi. 1 Kasım 2023’te başlayan kimlik doğrulama süreci, 15 Eylül 2024 itibarıyla yetki doğrulama uygulamasına geçti. 31 Aralık 2024’e kadar sürecek olan geçiş dönemiyle ilanlar yine sistemden doğrulama yapılmadan verilebilecek. Ancak, bu süreç sonrasında doğrulama zorunlu olacak.

SOSYAL MEDYADA TAŞINMAZ İLANLARI TAKİP EDİLİYOR

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada paylaşılan taşınmaz ilanlarını da yakından takip etmeye devam ediyor. Yönetmelik ihlali yapan sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği belirtilirken, gelecekte de yasa dışı ilanlara yönelik idari yaptırımlar uygulanacağı duyuruldu.

Kocaeli’de korkutan yangınKocaeli’de korkutan yangınYurt
Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada?Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada?Yaşam

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kiralık
Günün Manşetleri
SON DAKİKA! MSB’den helikopter kazasına ilişkin açıklama
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanığın yargılanmasına başlandı
Çanakkale'de şiddetli deprem
Teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu!
Gazze'de can kaybı 44 bin 835'e yükseldi
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni finansman
Terör örgütü DEAŞ'a "Gürz-29" darbesi
"İzin vermeyeceğiz..."
Güney Kore Devlet Başkanı'ndan "sıkıyönetim" açıklaması
İstanbul'da Narkokapan-2 operasyonu
Çok Okunanlar
Çanakkale'de şiddetli deprem Çanakkale'de şiddetli deprem
Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı
Çanakkale'deki depremle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama! İstanbul'u işaret etti Çanakkale'deki depremle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama! İstanbul'u işaret etti
Teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu! Teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu!
Pentagon'dan kritik Türkiye açıklaması Pentagon'dan kritik Türkiye açıklaması