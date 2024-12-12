Kiralık taşınmazlar için yeni dönem başlıyor: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi zorunluluğu

Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasının 1 Ocak 2025’ten itibaren kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu hale geleceğini duyurdu. Satılık taşınmaz ilanlarında ise uygulamanın mevcut haliyle devam edeceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarının doğruluğunu artırmak ve sektördeki denetim mekanizmasını güçlendirmek amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni devreye sokmuştu. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren kiralık taşınmaz ilanları için bu sistemin zorunlu hale geleceği belirtilirken, satılık taşınmaz ilanlarında ise ikinci bir talimata kadar mevcut uygulama sürecek.

KİMLİK VE YETKİ DOĞRULAMA SÜRECİ BAŞLADI

31 Ağustos 2023’te yapılan yönetmelik değişikliği ile taşınmaz ilanları vermek isteyen kişilerden kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildi. 1 Kasım 2023’te başlayan kimlik doğrulama süreci, 15 Eylül 2024 itibarıyla yetki doğrulama uygulamasına geçti. 31 Aralık 2024’e kadar sürecek olan geçiş dönemiyle ilanlar yine sistemden doğrulama yapılmadan verilebilecek. Ancak, bu süreç sonrasında doğrulama zorunlu olacak.

SOSYAL MEDYADA TAŞINMAZ İLANLARI TAKİP EDİLİYOR

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada paylaşılan taşınmaz ilanlarını da yakından takip etmeye devam ediyor. Yönetmelik ihlali yapan sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği belirtilirken, gelecekte de yasa dışı ilanlara yönelik idari yaptırımlar uygulanacağı duyuruldu.