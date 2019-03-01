İzmir’in Kiraz İlçesinde Meltem rüzgarı esiyor. Vatan Partisi Kiraz Belediye Başkan Adayı Eczacı Meltem Ayvalı köy köy, ev ev geziyor. Kahvehanelerde dikkatle dinlenen Ayvalı, çözümlerini vatandaşlara anlatıyor.

Ne kötü hava koşulları, ne de çamurlu bozuk köy yolları onu alıkoyuyor. Vatan Partisi'nin İzmir Kiraz İlçe Belediye Başkan adayı Eczacı Meltem Ayvalı seçim çalışmalarına hızla devam ediyor.



Her girdiği kahvehanede dikkatle dinlenen Ayvalı, Kiraz'ın yönetilmediğini söyledi.



Genel siyasetle yerel siyasetin birbirine bağlı olduğunu söyleyen Meltem Ayvalı, üreticiyi destekleyerek Kiraz'ı kalkındıracaklarını belirtti.



Doğancılar kirazının Rusya'dan kalite ödülü aldığı belirten Ayvalı, Doğancılar Kirazı ile tanıtım atağına geçeceklerini ifade etti.



Vatan Partisi Genel Başkan Yarımcısı Meltem Ayvalı, Kiraz'ı Kirazlılar ile yöneteceklerini vurguladı.





HABER:ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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