Tüm partiler içinde İzmir’in en genç adayı olan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kiraz Belediye Başkan Adayı Eczacı Meltem Ayvalı, Kiraz’da seçim çalışmalarına devam ediyor.

Gündüzleri ev ev, kapı kapı dolaşan Meltem Ayvalı, akşamları ise kıraathaneleri ziyaret ediyor.Vatan Partisi’nin Kiraz Belediye Başkan Adayı Eczacı Meltem Ayvalı, 2019 yerel seçimlerinde tüm partiler içinde İzmir’in en genç adayı olarak biliniyor. Aynı zamanda Vatan Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı olan Ayvalı, Kirazlı esnaf bir ailenin en büyük kızı. Ayvalı, aday olduğu Kiraz’da büyük bir ilgiyle karşılanıyor.Ayvalı, gençlerle ve Kiraz İlçe Örgütü ile her gün erken saatte ziyaretlerine başlıyor. Gündüzleri ev ev, kapı kapı dolaşan Ayvalı, Kirazlı kadınların fikirlerini,önerilerini, beklentilerini elinden düşürmediği not defterine not alıyor. Yaptığı ev ziyaretlerinde Ayvalı, kadınlara ürettikleri reçelleri, salçaları, turşuları pazarlayıp markalaştıracakları bir kooperatif kurma sözü veriyor. Ayvalı, evlere yaptığı ziyaretlerde “Kadın emeğine değer kazandıracağız. Kıraathanelerde konuşma yapıp kaçmıyoruz, ev ev dolaşarak kadınları dinliyoruz. Fikirlerini, önerilerini, beklentilerini not ediyoruz. Türkiye'yi de Kirazımızı da çıkmazdan kurtarmak için programımız hazır. Sadece biraz cesur olmak lazım ve kadınlar isterse her şeyi değiştirir!” ifadelerinde bulundu. Akşamları ise kıraathanelerde Kirazlıların sorunlarını dinleyip Vatan Partisi’nin çözümlerini anlatan Ayvalı, Vatan Partisi dışında tüm seçeneklerin çıkmaz olduğunu söyledi. Ayvalı, Sanayi Sitesi’ndeki emekçileri de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.Ayvalı, yaptığı ziyaretlerde “Üreten Türkiye mücadelesine üreten, halkçı belediyeden başlayacağız. Kendi kaderine terk edilen Kiraz’ın kaderini değiştireceğiz. Bunun için yeniden köylüyü milletin efendisi yapacağız” sözleriyle Kiraz’ın kaderini Vatan Partisi’nin değiştirebileceğini vurguladı.