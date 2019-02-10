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Kiraz'da Vatan Partisi seçim merkezi açıldı

Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Bakan Adayı Doktor Rifat Mutlu, seçim çalışmalarına merkeze en uzak ilçe olan Kiraz’dan başladı. Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Mutlu, Vatan Partisi Kiraz Belediye Başkan Adayı Meltem Ayvalı ile esnafı ziyaret etti

Kiraz'da Vatan Partisi seçim merkezi açıldı

İzmir kent merkezine 145 kilometre uzaklıktaki 45 nüfuslu Kiraz İlçesi’ne, Vatan Partisi, Seçim Koordinasyon Merkezi açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doktor Rifat Mutlu ile Kiraz Belediye Başkan Adayı Eczacı Meltem Ayvalı kurdeleyi birlikte kesti.

Beyin cerrahı olan Rifat Mutlu, Kirazlı çiftçilerin yaşadığı su sorununa dikkat çekti.

Kiraz Belediye Başkan Adayı Meltem Ayvalı da anne ve babasını yanına alarak konuşmasını yaptı.

Mutlu ve Ayvalı, Kiraz esnafı ziyaret etti. İki isimde halkın sorunlarını tek tek not etti.


HABER-KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #izmir #rifat mutlu #u #meltem ayvalı
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