Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, rüşvet suçlamasıyla yargılanan ve 5 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılan Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'i geçici tedbir kararıyla görevden uzaklaştırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger görevden uzaklaştırıldı
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde belediye başkanlığı koltuğunda oturan Ekmel Cönger'in yargılandığı dava sonuçlandı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dosyada başkan hakkında mahkumiyet kararı çıktı.

Mahkeme heyeti, yürütülen soruşturma neticesinde Cönger'in Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 251/1. maddesi uyarınca 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Hapis cezasının yanı sıra sanık hakkında adli kontrol tedbirleri de devreye sokuldu. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda Ekmel Cönger için yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmaya başlandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Yargı sürecinin tamamlanması ve cezanın kesilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık yetkilileri, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi çerçevesinde yasal yetkilerini kullanarak belediye başkanını geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. Bakanlık tarafından kamuoyuna duyurulan resmi metinde karar şu ifadelerle aktarıldı:

"Kırıkkale ili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, hakkında 'rüşvet alma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08.06.2026 tarih ve 2026/84 Esas sayılı kararı üzerine TCK’nın 251/1. maddesi kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ayrıca yurt dışına çıkmamak şeklinde hükümle birlikte adli kontrol tedbirinin ayrı ayrı uygulanmasına karar verildiği, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır"

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