Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Sivas'ta yürüyüş düzenlendi

Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Sivas'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında şehitler anısına yürüyüş düzenlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki yürüyüşe, soğuk havaya rağmen çok sayıda kişi katıldı.

Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, burada yaptığı konuşmada, 103 yıl önce dondurucu soğuğa rağmen 90 bin kahramanın bu ülkenin ve topraklarının korunması ve mensup oldukları aziz milletin geleceği için Sarıkamış'ta şehit olduğunu söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Haktankaçmaz, "Bugün topraklarımızı ve bu milleti korumak için sınırlarda nöbet tutan, görev yapan kardeşlerimizin yaptığı iş ne kadar kutsalsa o gün Sarıkamış'ta, Çanakkale'de ve Dumlupınar'da yapılan da o kadar kutsaldır. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında bu ülkenin evlatları, gençleri o kahramanlığı yapanların yaptıkları işin büyüklüğünü ve zorluğunu görmek ve onları bir kez daha anmak için yürüyüş düzenliyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Haktankaçmaz, protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşlar, Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Hürriyet Caddesi güzergahında yürüdü.



Kırşehir

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne yürüdü.

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinliğe katılanlar, şehit ve gaziler için dua etti.

Burada konuşan Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Sarıkamış şehitlerini ve bütün şehitleri rahmetle ve saygıyla andıklarını söyledi.

Osmanlı ordusu ve Ruslar arasında başlayan savaşta 90 bin şehit verildiğini hatırlatan Yıldız, onların hatıralarını canlı tutmak, tarih bilinci ve şuurunu oluşturmak amacıyla ülkenin her köşesinde yürüyüş tertip edildiğini aktardı.

Yürüyüşe İl Jandarma Alay Komutanı Albay Orhan Ekemen, Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emre Aslan, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Niğde

Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe katılanlar, Ömer Halisdemir Meydanı'ndan toplandı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı konuşmada, çok anlamlı bir yürüyüş için toplandıklarını söyledi.

103 yıl önce vatan savunması uğruna donarak şehit olan kahraman askerleri rahmet ve şükranla anmak için toplandıklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Şüphesiz milletimizin tarihi birçok kahramanlık destanlarıyla doludur. Malazgirt, Çanakkale, İstiklal Savaşı bunlardan sadece bir kaçıdır. Sarıkamış ise ayrı bir destandır. Sarıkamış, bu milletin beyaz destanıdır. Bu destanda yaklaşık 90 bin vatan evladı, Allahüekber Dağları'nda eksi 40 derecede vatan için çarpışırken donarak şehit olmuştur. İşte bu vatan, aziz şehitlerimizin yazdıkları kahramanlık destanları ve milletimizin yaşadığı büyük acılar ile vatan olmuş, onların sayesinde bayrak inmemiş ve ezan dinmemiştir."

Konuşmanın ardından katılımcılar, Türk bayrakları ile Derbent Şehitliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüş sonunda Niğde Müftüsü Alaaddin Gürpınar tarafından şehitler için dua edildi. Niğde Belediyesi, vatandaşlara çorba ikram etti.



Sivas

Sivas'ta, il protokolü, sporcular ve vatandaşların katılımıyla Sivas Polis Eğitim Merkezi önünde başlayan yürüyüş, Kardeşler Kent Ormanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe katılan Sivas Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan yaptığı konuşmada, Sarıkamış denince Türk milletinin cesareti ve fedakarlığının akla geldiğini vurgulayarak, "Bugün sadece orada düşmana karşı savaşmadılar, aynı zamanda iklim koşullarıyla da mücadele ettiler. Her bir vatan evladı, yaklaşık 90 bin kişi toprağa düştü. Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz." dedi.

Yürüyüşe, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mahir Kuzucu, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Sivas Polis Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yırtar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç ile Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği, Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü ve Gençlik Merkezi yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından şehitler için dua edildi, katılımcılara çay ve simit ikramında bulunuldu.