Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan mühimmat depolama ve imha tesisinde yürütülen Ar-Ge çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 kişi hayatını kaybetti
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Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi'nde bugün saat 14.00 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiinde yer alan tesisin imha sahasındaki Ar-Ge faaliyetleri esnasında 3,5 inç roket mühimmatı infilak etti. Çevreden duyulan patlama seslerinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ROKET MÜHİMMATI İNFİLAK ETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale ve hasar tespit çalışmaları sonucunda, patlamanın yaşandığı esnada tesiste görev yapan bir fabrika müdürü ile bir emekli astsubayın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, yeni bir tehlike ihtimaline karşı tesis çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kordon altına aldı.

Ekiplerin olay yerindeki arama, tarama ve delil toplama çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir.

Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

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