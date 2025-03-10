Kırıkkale’de şok eden ölüm! Belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu

Kırıkkale’de sabah saatlerinde görev başında olduğu belirtilen bir belediye temizlik görevlisi, sokakta hareketsiz yatarken bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kırıkkale’de şok eden ölüm! Belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu
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Olay, Kırıkkale’nin Etiler Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Sabah saatlerinde bölgede görev yapan Kırıkkale Belediyesi temizlik görevlisi Göksen G., apartmanın yanında hareketsiz bir şekilde yerde yatarken bulundu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, temizlik görevlisinin yaşam belirtisi göstermediğini tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde Göksen G’nin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Göksen G’nin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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