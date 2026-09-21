Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu! 741 sentetik hapla yakalanan 3 zehir taciri tutuklandı

Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesi ve sokak satıcılarının engellenmesine yönelik yürütülen operasyon kapsamında önemli bir başarıya imza atıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu! 741 sentetik hapla yakalanan 3 zehir taciri tutuklandı
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 741 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARAÇ VE İKAMET ARAMALARINDA 741 SENTETİK HAP ÇIKTI

Narkotik Şube ekiplerinin saha ve teknik takipleri sonucunda belirlenen hedeflere yönelik operasyonun ayrıntıları:

Zehir ticareti yaptığı tespit edilen İ.Z., S.Y. ve C.U. isimli şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.
Şüphelilerin kullandığı adresler ile bağlantılı araçlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan detaylı aramalarda satışa hazır vaziyette paketlenmiş toplam 741 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirilerek el konuldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 3 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adli süreci hızla sonuçlandırıldı:

Gözaltındaki sorguları tamamlanan şüpheliler İ.Z., S.Y. ve C.U. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.
Savcılık sorgularının ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Emniyet yetkilileri, kent genelinde zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

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