Kırıkkale'yi sarsan cinayet davası! Belediye başkanını ve korumasını öldüren sanık akrabası hakim karşısında!

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.Ç.Ş., maktul Belediye Başkanı Şen ve koruma Mikayil Çelikkol'un yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Sanık E.Ç.Ş. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, mahkemece daha önce kabul edilmişti. İddianamede sanık için "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 ila 15 yıl hapis cezası talep ediliyor.

SANIK TAHLİYE İSTEDİ, SAVCI 'TUTUKLU KALSIN' DEDİ

Duruşmada söz verilen sanık E.Ç.Ş., savunmasında daha önce verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirterek tahliyesini talep etti.

Mahkemede ayrıca, öldürülen koruma Mikayil Çelikkol'un kardeşi Polat Çelikol da tanık olarak dinlendi. Duruşma savcısı ise mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçun vasfı nedeniyle tutukluluk halinin devam etmesi yönünde talepte bulundu.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Heyet, sanık E.Ç.Ş.'nin mevcut durumunun (tutukluluğunun) devamına hükmederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'yi sarsan olay, 4 Kasım 2024 tarihinde Balışeyh ilçesindeki TOKİ konutları bölgesinde meydana gelmişti. Başkan Şen'in akrabası olan E.Ç.Ş., Hilmi Şen, Mikayil Çelikkol, Ömer Şengül ve Koray Kaya'yı silahla yaralamıştı. Olay sırasında yaşanan panik nedeniyle olay yeri yakınındaki bir kişi de düşerek yaralanmıştı.

Ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılardan Belediye Başkanı Hilmi Şen ve koruması Mikayil Çelikkol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın faili E.Ç.Ş. ise gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Olayda yaşamını yitiren Hilmi Şen, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden Balışeyh belediye başkanı olarak seçilmişti. Şen, cinayetten birkaç ay önce, 2024 yılının Temmuz ayında partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.