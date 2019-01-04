Suriye ve Kırım arasında gemi seferleri başlıyor. Suriye, Kırım’dan tahıl ithal edecek, zeytinyağı ve fosfat gönderecek. İki ülke kalkınmada birbirine katkı sunacak

Suriye ile Kırım arasında bu ay gemi seferleri başlıyor. Suriye, Kırım’dan tahıl ithal edecek ve Kırım’a zeytinyağı, zeytin, narenciye, çeşitli sebze, meyveler ve fosfat gönderecek. Anlaşmayla ilgili Aydınlık’a konuşan Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı Genel Başkanı Ünver Sel, iki ülkenin birbirinin kalkınmasında önemli rol oynayacağını belirtti. Sel, nisan ayında Kırım’da yapılacak ekonomi forumuna Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın da katılabileceğini açıkladı.



Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre, Suriye’nin yeniden yapılanmasında da Kırım görev alacak. Suriye’ye üst demiryolu rayları, şalterleri, depolar ve yükleme terminalleri Kırım’dan gidecek. Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı Genel Başkanı Ünver Sel ile görüştük. Kırım’ın kendisine uygulanan ambargoyu aşarak Kırım limanlarını çalışır hale getirmek istediğini belirten Sel, “Kırım’ın tahılı dünyaca meşhurdur. Organik tahıl tarımı yapılmaktadır” dedi.



‘KIRIM VE ŞAM ANLAŞABİLİR’



Uluslararası Ekonomi Forumu yapılacağını belirten Sel, “Foruma Şam’dan büyük bir heyet gelecek ve Kırım-Suriye heyetleri arasında kapsamlı anlaşmalar imzalanacak. Suriye lideri Beşar Esad da bu foruma katılabilir. Davet edildi” dedi. Sel, şunları ifade etti: “Suriye’de Batı ve özellikle de ABD’nin öncülüğünde bir kriz yaratıldı. Esad bu krizden güçlenerek çıktı. Ülkenin kurtarıcısı durumuna geldi. Suriye önümüzdeki dönemde büyük bir kalkınma yaşayacaktır. Keza Kırım da öyle... Şam’la Kırım arasında yapılan bu anlaşmanın, önceliği var. Çünkü Rusya ile Şam’ın ekonomik temaslarında Kırım’a bir öncelik verilmiş durumda. Yani Kırım da, Rusya ile Suriye’nin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir inisiyatif almış oluyor. Rusya’nın dünya limanlarına açıldığı yer Kırım. Kerç Limanı’nın önemi büyüktür. Kerç Limanı, deniz derinliği itibarıyla büyük gemilerin rahat yanaşacağı ve soğuk hava şartlarında donma riskinin olmadığı bir liman. Türkiye’den de yakın zamanda Kerç Limanı’na Karadeniz’den bağlantılar başladı. Tarifeli seferlerle sürekli hale getirilmesi önemli. Türkiye de, Kırım’la ticaret yapmaması sebebiyle her yıl 250-300 milyon dolarlık kayıp yaşıyor. Taraflar, sorunlarını masada çözmeli. Önümüzdeki süreçte tarafları ticari anlamda birbirine yaklaştıracak gelişmeler yaşanabilir.” Seda Akyüz/Aydınlık