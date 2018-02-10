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Kırıma uğrayan ATAK helikopteriyle ilgili Abdullah Ağar'dan açıklama

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, kırıma uğrayan ATAK helikopterine dair paylaşımda bulundu. Ağar, taktik görev icra eden 3 T-129 ATAK helikopterimizin birinin irtifa kaybedip kaza kırıma uğramasında ve çarpma yerinde mühimmatın patlamasıyla şehadetin oluşmasında; tespit edilen/görülen güdümlü füze yada yatık mermi yollu uçaksavar etkisinin olmadığı sadece doçka olasılığının var olduğunu belirtti

Kırıma uğrayan ATAK helikopteriyle ilgili Abdullah Ağar'dan açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında bugün saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimizin kırıma uğradığını, 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, kırıma uğrayan ATAK helikopterine dair açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ağar, taktik görev icra eden 3 T-129 ATAK helikopterinin olduğunu, helikopterlerden birinin irtifa kaybedip kaza kırıma uğradığını ve çarpma yerinde mühimmatın patlamasıyla şehadetin oluştuğunu belirtti. 

Ağar, helikopterin kırıma uğramasında tespit edilen/görülen güdümlü füze yada yatık mermi yollu uçksavar etkisinin olmadığını belirtti.

Ağar, sadece doçka yani uçaksavar olasılığının var olduğunu kaydetti.

Abdullah Ağar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Taktik görev icra eden 3 T-129 Atak helikopterimizin birinin irtifa kaybedip kaza kırıma uğramasında ve çarpma yerinde mühimmatın patlamasıyla şehadetin oluşmasında; tespit edilen/görülen güdümlü füze yada yatık mermi yollu uçksvr etkisi yok. Sadece doçka (uçksvr) olasılığı var."

ulusal.com.tr

Etiketler; #abdullah ağar #afrin #atak helikopteri
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