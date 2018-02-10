Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Emekli Astsubay ve Güvenlik Uzmanı Oktay Yıldırım, kırıma uğrayan ATAK helikopteri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, "Teknik arıza olma olasılığı yüksek. bazı uzmanların dediği gibi yerden uçaksavar atışı olsaydı, 1.5 dakika aynı bölgede uçmazdı." bilgisini paylaştı

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Emekli Astsubay ve Güvenlik Uzmanı Oktay Yıldırım, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, bugün Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında kırıma uğrayan ATAK helikopteriyle ilgili açıklama yaptı.



Helikopter hakkında bilgi veren Yıldırım, yorumunu aktardı.



Yıldırım, teknik arıza olma olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.



Oktay Yıldırım, "Bazı uzmanların dediği gibi yerden uçaksavar atışı olsaydı, 1.5 dakika aynı bölgede uçmazdı" ifadelerini kullandı.



Oktay Yıldırım'ın değerlendirmeleri şu şekilde:



"Düşen Helikopterimiz hakkında bilgi: İlk enkaz fotoğrafını ve karşı tarafın propaganda videosunu gördüm. Yayınlamıyorum.



Ama yorumum şu:Teknik arıza olma olasılığı yüksek. bazı uzmanların dediği gibi yerden uçaksavar atışı olsaydı, 1.5 dakika aynı bölgede uçmazdı.



Ayrıca aynı bölgedeki diğer helikopterler de kaçmıyor ya da yükselmiyor, rahat uçuyorlar. Bu da yerden havaya bir saldırı olma olasılığını düşürüyor.



Hızlıca kesin yorumlar yapmak yerine kaza kırım raporunu beklemek, bizi PYD/PKK'nın propagandasına destek olma tuzağından da kurtaracaktır.



Bütün uzmanlar camiasına ve medyaya duyurulur."



ulusal.com.tr