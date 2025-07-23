Kırka’da endişeli bekleyiş: Vatandaşlar sağlık merkezinin önünde toplandı

Yangında yaralananlardan birinin Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi’ndeki Aile Sağlık Merkezi’ne getirilmesi üzerine bölge halkı, merkezin önünde toplanarak bilgi almaya çalıştı. Yangına müdahale eden görevli ve gönüllülerin aileleri, sevdiklerinden gelecek haberi bekliyor.

“BİRBİRLERİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDULAR”

Mahalle sakinlerinden Münire Kutlu, yangında yaşananlara dair çarpıcı bilgiler paylaştı. Kutlu, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ben 112’cilere sordum, 9 kişiyi yangın etrafına almış. Çocuklar kaçalım derken mağaraya giriyorlar. Orada herhalde artık dumandan zehirlenmişler. Cenazeleri oradan çıkarmışlar. Seyitgazili ve Kümbetli, onları da birbirine sarılmış şekilde bulunmuş denildi. Onu da oradan arayıp söylediler. 112’ciler şu an yoklar, gittiler. Büyük ihtimalle cenazeleri alıp gelecekler.”

Yangında şu ana kadar 10 görevlinin şehit olduğu, 14 kişinin de yaralı olarak hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.