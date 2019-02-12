CHP Kırklareli Belediye Başkanı ve eski milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kesimoğlu, sosyal medya hesabından "Yaşadığımız süreçte, Kırklareli halkının CHP Genel Merkezi gözünde hiçbir şekilde dikkate alınmadığını ibretle gözlemledim. Bu sebeple bugün itibariyle partimden istifa ediyorum. Perşembe günü 14:00’te bir basın toplantısı ile detayları paylaşacağım. Sizleri çok seviyorum" paylaşımı yaptı. Pınarhisar Belediye Başkanı Cingöz de CHP'den istifa etti

Kırklareli Belediye Başkanı ve eski milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP'den istifa etti.



Kesimoğlu, istifa haberini sosyal medya hesabından duyurdu.



Konuyla ilgili Kesimoğlu şunları yazdı:



"Yaşadığımız süreçte, Kırklareli halkının CHP Genel Merkezi gözünde hiçbir şekilde dikkate alınmadığını ibretle gözlemledim.



Bu sebeple bugün itibariyle partimden istifa ediyorum.



Perşembe günü 14:00’te bir basın toplantısı ile detayları paylaşacağım.



Sizleri çok seviyorum"







MEHMET SİYAM KESİMOĞLU KİMDİR



7 Mart 1960 tarihinde Kırklareli’nin Vize ilçesinde doğdu . 1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi.



Turizm Bakanlığı’nda Başdanışmanlık yaptı. Özel sektörde ve kamu sektöründe çeşitli üst düzey görevlerde bulundu.

Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanlığı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi.



22. Dönemde Kırklareli Milletvekili seçildi. Aynı dönem Türkiye – Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu.

12 Haziran 2011’de yapılan seçimle yeniden 24. Dönem Kırklareli Milletvekili olan Kesimoğlu, 1 Şubat 2014’te Kırklareli Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi ve 30 Mart’ta yapılan seçimle Kırklareli Belediye Başkanı oldu. Kesimoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.



BİR BELEDİYE BAŞKANI DAHA İSTİFA ETTİ



CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Cingöz, partisinden istifa etti.



Cingöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini söyledi.



Daha sonra konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapmak amacıyla toplantı düzenleyeceğini ifade eden Cingöz, istifasını İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na teslim ettiğini aktardı.



Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile 50 CHP'li de bugün partilerinden istifa etmişti.



ulusal.com.tr